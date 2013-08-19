"النهضة" الإسلامي بتونس يوافق على الاجتماع مع المعارضة

أعلن حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، الأحد، أنه مستعد للاجتماع مع أحزاب المعارضة دون شروط مسبقة بحثا عن سبل توافقية لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال فتحي عيادي رئيس المجلس الأعلى للحزب: "إن المحادثات يمكن أن تبدأ في نهاية الأسبوع، ويمكن أن يبحث مطلب المعارضة بتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة سعيا للخروج من الأزمة الحالية".

وكان زعيم النهضة راشد الغنوشي رفض هذا المطلب، الخميس، وهو ما لاقى انتقادات من زعماء المعارضة الذين يتهمون حزب النهضة بعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد والاستهانة بخطر السلفيين المتشددين الذين يستخدمون العنف.

وقال عيادي: "إن حزب النهضة يدعو الى حوار فوري تحضره جميع أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم دون أي شروط".

وتعرضت تونس لاضطرابات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بعد أن اغتال مسلحون يعتقد أنهم سلفيون ثاني سياسي علماني يقتل هذا العام.