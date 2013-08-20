بن عباس مستشار الرئيس التونسي يستقيل من منصبه

قال الهادي بن عباس المستشار الأول للرئيس التونسي المنصف المرزوقي الثلاثاء، إنه استقال من منصبه لاختلاف وجهات النظر حول حل الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض الشهر الماضي.

وتأتي استقالة بن عباس بعد أسبوعين من استقالة وزير التربية سالم الأبيض احتجاجا على اغتيال المعارض محمد البراهمي الشهر الماضي مما قد يزيد إرباك الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية تحت ضغط المعارضة العلمانية.

وقال الهادي بن عباس وهو مستشار أول في رئاسة الجمهورية لـ"رويترز" أنا استقلت من منصبي لاختلاف وجهات النظر داخل حزبي وداخل مؤسسة الرئاسة من كيفية الخروج من الأزمة الأخيرة".

ويواجه الائتلاف الحاكم ضغوطا كبيرة من المعارضة التي تطالب بحل الحكومة وتكوين حكومة إنقاذ ترأسها شخصية مستقلة لإنهاء الأزمة المتفاقمة.

وقال بن عباس إنه يرى أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية هو حكومة كفاءات غير حزبية. وأضاف لـ"رويترز" الآن استرجعت حريتي وقد أخدم البلاد من موقع مختلف".

وسقطت تونس في أتون أسوأ أزمة سياسية منذ عملية اغتيال البراهمي وهي ثاني جريمة اغتيال سياسي في ستة أشهر بعد أن قتل مسلحون في فبراير/شباط الماضي المعارض شكري بلعيد.