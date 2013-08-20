مقترح بدخول 4 وزراء من "نداء تونس" إلى الحكومة

كشف رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة نداء تونس المعارضة، الباجي قائد السبسي بزعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، راشد الغنوشي، الخميس الماضي في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

وقال سليم الرياحي: "إن عقد الاجتماع كان بالاتفاق المسبق بين الطرفين دون شروط ودام ثلاث ساعات متواصلة وكان في أجواء إيجابية فالسيد الباجي قائد السبسي قطع رحلته لإجراء بعض الفحوصات، والشيخ راشد ألغى إحدى التزاماته في الخارج وغيّر وجهته إلى فرنسا لحضور اللقاء".

ومن جانبها، نقلت جريدة "التونسية اليومية" عن مصادر في حركة نداء تونس قولها "إن الباجي قائد السبسي قد قدم شروطا لعودة الحوار السياسي وهي قبول النهضة بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وبخروج علي العريض من رئاسة الحكومة، غير أن هذه المطالب لم تجد قبولا لدى الغنوشي الذي اقترح على قائد السبسي دخول أربعة وزراء من حركة نداء تونس لحكومة العريض وتمكين حركة نداء تونس من وزارة الخارجية والعدل والتربية وإنهاء مهام وزير الشؤون الدينية الحالي نور الدين الخادمي وتخصيص حقائب ديبلوماسية للاتحاد من أجل تونس في الحركة الديبلوماسية القادمة مع تغيير كبير في حركة الولاة".

وتضيف الجريدة أن "هذه المقترحات لم يقبل بها قائد السبسي الذي أكد أن حزبه ملتزم بمطالب جبهة الإنقاذ الوطني والمطالب التي تقدم بها معتصمو الرحيل بباردو وخاصة حل الحكومة"، الأمر الذي أكده محمد جمور القيادي في الجبهة مساء أمس إثر اجتماع الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي قد أقر، في بلاغ رسمي له، بحدوث الاجتماع وذلك بعد ثلاثة أيام من انعقاده، واصفا إياه باللقاء "الإيجابي و الصريح من أجل الوصول إلى التهدئة والدعوة إلى الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد بديلا عن تجييش الشارع والتصعيد".

من جانبه، عبّر الباجي قائد السبسي أثناء اللقاء عن "تمسكه بالأرضية المتفق عليها في إطار جبهة الإنقاذ الوطني التي دعمتها المنظمات الاجتماعية، سعياً لإيجاد مخرج واتفاق للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وخاصة تشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة كخطوة أولى للجلوس على طاولة المفاوضات"، بحسب ما نقل الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس.