تونس.. الداخلية تكشف عن تحركات مشبوهة حول منزل بن جعفر

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن كشفها لتحركات عناصر مشبوهة في محيط منزل رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، الثلاثاء، بمنطقة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة، ردت عليها الحراسة الأمنية بإطلاق النار، دون أن تتمكن من إيقافها.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، "إنه وعلى إثر معاينة أعوان الأمن المكلفين بتأمين مقر إقامة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ليلة الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013 لتواجد عناصر مشبوهة بمحيط المكان، بادر الأعوان إلى إطلاق طلقتين من أعيرة نارية تحذيرية في الهواء حيث لاذت المجموعة بالفرار، والبحث متواصل للتعرف عليهم وإيقافهم".

يشار إلى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي وزعيم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أحد مكونات التحالف الحاكم في تونس، مصطفى بن جعفر، لم يكن متواجدا في منزله ساعة وقوع الحادثة، بل كان يقضي إجازته في مدينة الحمامات على الساحل الشرقي.

وفي سياق متصل، قامت وزارة الداخلية بالاتصال، بالأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والإدارة بالاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، وأعلمته أنه نتيجة وجود معلومات عن تهديدات لحياته فقد تقرر توفير حراسة أمنية دائمة له، بحسب ما ورد على حائط الصفحة الرسمية للاتحاد على "فيسبوك".

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد منحت عشرات القيادات السياسية والنقابية والمدنية التونسية حراسة شخصية بعد حادثة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي، رميا بالرصاص أمام بيته، وقد تم إدراج عدد آخر من الزعامات السياسية والنقابية ضمن الأشخاص المهددة حياتهم بعد اغتيال زعيم التيار الشعبي المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.