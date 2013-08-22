حركة النهضة التونسية توافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني

أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عقب لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قبول حركته مبادرة الاتحاد منطلقاً لحل الأزمة في البلاد، والقاضية بحل الحكومة الحالية وانطلاق الحوار الوطني بين أحزاب السلطة والمعارضة مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي.



وقال الغنوشي: "نحن في حركة النهضة قبلنا بشكل واضح وجليّ بمبادرة الاتحاد كمنطلق لحل الأزمة في البلاد وقدمنا في هذه الجولة جملة من المقترحات لقيادة الاتحاد كي تعرضها على المعارضة، وتقديرنا أنها ستجد استجابة لدى كافة الأطراف، وتقديرنا أننا قريبون جداً من حل الأزمة، وأن مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس الوطني التأسيسي ستنطلق في عملها قريباً، كما أننا سنلتقي بشركائنا السياسيين قريباً للانطلاق في الحوار الوطني ".

وبذلك تكون حركة النهضة قد قبلت بإقالة حكومة علي العريض والمرور إلى تشكيل حكومة جديدة تتكون من كفاءات وترأسها شخصية مستقلة.

وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد التقى الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي صباح اليوم، في جولة ثالثة من المباحثات التي يرعاها الاتحاد بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وأحزاب المعارضة في جبهة الإنقاذ الوطني.

وتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل أواخر الشهر الماضي بمبادرة لحلّ الأزمة في البلاد تقضي "بتشكيل حكومة جديدة تتكون من كفاءات وترأسها شخصية مستقلة مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي مع إيجاد آلية لضبط عمله، إلى جانب تشكيل لجنة خبراء لمراجعة مسودة الدستور في المجلس الوطني التأسيسي ويتم تقديمه خلال 15 يوماً للنقاش".