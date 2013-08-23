تونس.. المعارضة ترفض اقتراح "النهضة" للخروج من الأزمة

أعلن تحالف المعارضة الذي يضم تيارات متنوعة اليوم الجمعة رفضه لمقترحات الخروج من الأزمة التي تقدمت بها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بعدما تحدثت للمرة الأولى أمس عن احتمال استقالة الحكومة.

وقال الطيب بكوش أحد ممثلي المعارضة إن "أي مفاوضات بدون حل الحكومة فوراً سيكون مضيعة للوقت".

يأتي هذا بعد أن أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أمس الخميس، عقب لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قبول حركته مبادرة الاتحاد منطلقاً لحل الأزمة في البلاد، والقاضية بحل الحكومة الحالية وانطلاق الحوار الوطني بين أحزاب السلطة والمعارضة مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل تقدم أواخر الشهر الماضي يوليو/تموز، بمبادرة لحلّ الأزمة في البلاد تقضي "بتشكيل حكومة جديدة تتكون من كفاءات وترأسها شخصية مستقلة مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي مع إيجاد آلية لضبط عمله، إلى جانب تشكيل لجنة خبراء لمراجعة مسودة الدستور في المجلس الوطني التأسيسي ويتم تقديمه خلال15 يوماً للنقاش".