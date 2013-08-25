الجيش التونسي يقصف مواقع للإرهابيين بجبل الشعانبي

أعلن مصدر عسكري تونسي أن الجيش استأنف الأحد 25 أغسطس/آب القصف الجوي والبري للمنطقة الجبلية بجبل الشعانبي في ولاية القصرين على الحدود التونسية الجزائرية غرب البلاد.

وقال المصدر العسكري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الجيش الوطني التونسي بدأت عمليات قصف جوي وبري لبعض المواقع الجبلية بالشعانبي فجراً، مستعملة المدفعية الثقيلة والطائرات الحربية المقاتلة في عملية عسكرية واسعة للقضاء على العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبل.

وعلل المصدر العسكري ذاته توقف القصف الجوي المدفعي للمناطق الجبلية في الأيام الماضية، بمقتضيات الخطط العملياتية للجيش الوطني التونسي، على حد قوله.

ودخل سلاح الجو التونسي المعركة ضد الإرهابيين، عقب مقتل 8 جنود على أيدي مسلحين الشهر الماضي في واحدة من أكثر الهجمات دموية في تونس خلال العقود القليلة الماضية.‭‭‭

وقصفت القوات المسلحة التونسية بالطائرات، عناصر مسلحة قرب الحدود الجزائرية خلال الشهر الحالي، واعتقلت 4 منهم وقتلت آخرين.

يذكر أن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، كان قد أعلن في وقت سابق، أن أجهزة الأمن اعتقلت 46 شخصاً، وأنها تلاحق 58 آخرين، بينهم 13 أجنبياً ينتمون إلى "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي يتحصن بعض أفرادها في جبل الشعانبي من ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، مؤكداً أن 9 من بين الموقوفين اعتقلوا في جبل الشعانبي، ومدّوا أجهزة الأمن بهويات كامل عناصر الكتيبة.

وبدأت قوات الجيش التونسي عمليات الملاحقة ضد العناصر المسلحة على الحدود مع الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2012، وخلفت هذه الملاحقات حتى الآن عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات النظامية، لقي أغلبهم حتفه في أحراش جبل الشعانبي متأثراً بالألغام الأرضية المزروعة هناك.