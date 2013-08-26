أزمة تونس.. الغنوشي يطالب المرزوقي بالاستقالة

دعا الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، الرئيس منصف المرزوقي، إلى الاستقالة من رئاسة الجمهورية إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وبرر الغنوشي في حوار مع قناة "نسمة" التونسية طلبه بأنه يهدف إلى ضمان حيادية كل مؤسسات الدولة من أجل توفير ما يمكن من شروط النزاهة للانتخابات القادمة، وبالتالي فإن المرزوقي مطالب بالتنحي إذا كان ينوي الترشح في المستقبل.

وأكد رئيس النهضة في سياق متصل، تمسك حركته بمقترح حل الحكومة، التي يرأسها القيادي في النهضة علي العريض، لكن بعد الاتفاق على الحكومة التي ستعوضها، والذي سيحدد داخل جلسات الحوار الوطني.

وأشار الغنوشي إلى قبول النهضة بتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة كما جاء في مبادرة منظمة اتحاد الشغل، تشرف على الانتخابات القادمة، وتكون عناصر ملتزمة بعدم الترشح للاستحقاقات القادمة.

وأوضح الغنوشي أن حركة النهضة قبلت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي تنتظر إجراءات انتقال الحكم، ولن يتم ذلك إلا بوجود حكومة محايدة، كما أن حل الحكومة لن يتم بصفة مستعجلة بل بشرط أن يكون هناك البديل.

وأوضح راشد الغنوشي أن المرحلة لا تستوجب فتح ملفات الماضي، وأن الحركة قررت عدم النظر في قانون تحصين الثورة في المرحلة الحالية.

وعبر عن استعداد حزبه لمد يده لحركة نداء تونس التي يرأسها الباجي قائد السبسي وإلى جميع الأحزاب الراغبة في البناء والراغبة في حماية المسار الانتقالي.

وأكد رئيس حركة النهضة أن الخلل الذي تعيشه تونس في الوقت الراهن لا يكمن في الاقتصاد أو في الأمن وإنما في الجانب السياسي.

وقال في السياق ذاته إنه في حال أصلح الوضع السياسي وقبل جميع الفرقاء السياسيين التعايش السلمي فيما بينهم يمكن حينئذ إصلاح الوضع الأمني والاقتصادي للبلاد، داعياً جميع السياسيين إلى التصرف بمنطق أن تونس للجميع.