أول ظهور للرئيس التونسي ونجله عبر"انستغرام" يحدث عاصفة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس صوراً يعتقد أنها للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي نشرها ابنه محمد بن علي على حسابه على "انستغرام".

وأثارت الصور المنشورة تساؤلات الكثيرين حول توقيتها ومغزاها حسب ما أورده موقع " فرانس 24".

وقد قام حساب من المرجح أنه يعود لنجل الرئيس السابق محمد زين العابدين بن علي، كونه يحمل نفس الاسم بنشر مجموعة صور، الأولى صورة للرئيس التونسي السابق بجانب ابنه والابتسامة تعلو محياه، والثانية يظهر قريباً من جهاز كمبيوتر وهو يرتدي بيجامة ويظهر في الصورة مجسم لهيكل عظمي.

الجدير بالذكر أن بن علي ممنوع من التصريحات الصحافية والإعلامية وفق اتفاق مع السلطات السعودية التي وفرت ملجأ له ولعائلته منذ قيام الثورة التونسية التي أطاحت بنظامه الحديدي.

وحساب محمد زين العابدين بن علي على "أنستغرام" كان مفتوحاً للعموم وللأشخاص الذين يملكون حساباً على التطبيق، لكن بعد ساعات قليلة من انتشار الصور أصبح الحساب مغلقاً وللاشتراك ورؤية الصور المنشورة يجب أن يوافق صاحب الحساب على الطلب.