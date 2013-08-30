"النهضة": نجل العريض لا ينتمي إلى "أنصار الشريعة"

نفت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، أن يكون هشام العريض، نجل رئيس الحكومة الحالي والقيادي في حركة النهضة، منتمياً إلى تنظيم أنصار الشريعة، المصنف ضمن الجماعات الإرهابية في تونس، وذلك رداً على اتهامات أعلنتها نقابة الأمن الجمهوري بتونس، الخميس.

وقالت الحركة في بيان رسمي لها: "لقد تم تداول خبر مفاده أن هشام العريض عضو مجلس شورى حركة النهضة ونجل السيد علي العريض له انتماء لتيار أنصار الشريعة، وفي هذا الإطار نريد لفت نظر وسائل الإعلام بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، كما نؤكد أن حركة النهضة لا يمكن أن تقبل داخل هياكلها تواجد أعضاء لهم انتماءات لتنظيمات أو أحزاب أخرى، كما نؤكد لكم أنه لا يوجد أي قرينة لهذه الشائعة".

وكانت نقابة الأمن الجمهوري، قد كشفت خلال صحفية لها، الخميس، عن انتماء هشام العريض عضو مجلس شورى حركة النهضة ونجل رئيس الحكومة المؤقتة، علي العريض، إلى تنظيم أنصار الشريعة الذي صنفته الحكومة التونسية أول أمس الأربعاء كتنظيم إرهابي، متهمة إياه بالوقف وراء مخطط إرهابي يهدف إلى افتكاك السلطة، كما كشفت النقابة في ذات السياق عن وجود علاقات بين عدد من القيادات الحزبية وأعضاء في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتنظيم أنصار الشريعة.

وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض قد أعلن، الثلاثاء، عن قرار الحكومة بتصنيف جماعة أنصار الشريعة، ذات التوجهات السلفية الجهادية، ضمن التنظيمات والجماعات الإرهابية، على خلفية "تورّطها في أعمال إرهابية واغتيالات سياسية في البلاد بناءً على معلومات أمنية وقرائن ودلائل"، على حد تعبيره.

وحذر العريض من أن كل مَنْ ينتمي لهذا التنظيم ويدعو إليه ويسعى إلى المحافظة عليه سيتحمّل مسؤوليته القضائية، مشيراً إلى أن "هذا القرار هو الذي سيتم على أساسه معاملة هذا التنظيم من قبل الأمن والجيش"، داعياً الإعلام إلى التعامل معه كتنظيم إرهابي.