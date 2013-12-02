توقعات بإعلان اسم رئيس حكومة تونس الجديد اليوم

يتوقع اليوم الاثنين الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد أو الإعلان عن فشل الحوار الوطني بشكل نهائي في حال عجز الفرقاء السياسيين عن التوصل إلى اتفاق حول رئيس للحكومة.

وفي حال اتفقت الأحزاب السياسية على اسم المرشح، فسيعلن ذلك حسين العباسي رئيس نقابة العمال التونسي وهو الطرف الذي يقود الحوار بين الحكومة والمعارضة.

وسيكون رئيس الوزراء الجديد مدعوا لتشكيل حكومة كفاءات تخلف حكومة علي العريض المتعهد بالاستقالة في غضون أسبوعين من تكليفه الرسمي.

ورأى مراقبون أن الأسبوع المقبل سيكون حافلا بالمزيد من الأحداث، من بينها تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من خمسة عشر إلى عشرين حقيبة وزارية ومواصلة صياغة نص الدستور الجديد والتصديق على القانون الانتخابي، وذلك وفق ما نصت عليه وثيقة خارطة الطريق التي وافقت عليها معظم الأطراف السياسية.

وأثارت تصريحات سابقة للرئيس التونسي منصف المرزوقي، قال فيها إن "اسم رئيس الحكومة جاهز"، جدلا كبيرا وسط الأخوة الفرقاء في تونس، ما دفع المعارضة إلى الشك في وجود "صفقة" بين المرزوقي وقيادة حركة النهضة لفرض اسم معين.