تأجيل مباراة في تونس لاحتجاج الجماهير على المرزوقي

قررت الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم تأجيل مقابلة الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي، التي كانت مبرمجة اليوم الأحد، وبررت ذلك بأسباب أمنية وتنظيمية، بطلب من وزارة الداخلية.

وفي الواقع، ومثلما علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة في هيئة الترجي، فإن سبب تأجيل مباراة الترجي يعود للتظاهرة التي أعدت لها جماهير النادي احتجاجاً على ورود اسم الجمعية، في "الكتاب الأسود" الذي أصدرته مؤخراً رئاسة الجمهورية، والذي شهّرت فيه بالمنظومة التي قالت إنها كانت مساندة لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويُعدّ الترجي من أقدم الأندية التونسية والأكثر شعبية وتتويجاً في الداخل والخارج، حيث تأسس زمن الاستعمار ولعبت جماهيره دوراً بارزاً في مقاومة الاستعمار.

وقد جاء اسمه في كتاب الرئاسة "الأسود" بسبب رئاسة الفريق قبل الثورة من قبل صهر بن علي، سليم شيبوب، وهو ما رأت فيه جماهير الفريق إساءة لتاريخ الجمعية ولدورها الوطني ومساهمتها في إشعاع تونس الرياضي.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال الصحافي نجم الدين العكاري إن تأجيل المباراة يعتبر من أبرز التداعيات التي خلفها إصدار "الكتاب الأسود"، الذي أحدث انقساماً كبيراً في تونس.

وأضاف العكاري "إنها المناسبة الأولى التي تكون فيها المواقف السياسية سبباً في تأجيل مباراة رياضية وتكون جماهير كرة القدم منطلقاً لحراك سياسي ضد السلطة القائمة".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة عدنان منصر، أطل، أمس السبت، في شريط الأنباء للتلفزة الوطنية ليذكّر بأن الترجي الرياضي فريق عريق، لكن اعتذار الرئاسة زاد من تغذية الاحتجاج، حيث نشطت جماهير الترجي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن فريقها من أعرق الفرق التونسية التي رفعت عالياً شأن تونس في المحافل الدولية، ومهددة بالاحتجاج والتصعيد.