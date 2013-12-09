الأمن التونسي يحبط هجوماً انتحارياً شبيهاً بحادثة سوسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، عن إحباطها، الخميس الماضي، "هجوماً انتحارياً" كانت تخطط له خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر "قادمة من الجنوب"، وقد تم اعتقال كامل عناصرها وإحالتهم إلى القضاء.

وأوضح الرائد محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريحات نقلتها إذاعة "شمس" المحلية أن الخلية كانت تعتزم "القيام بعملية مماثلة لعملية سوسة التي جدت أحداثها يوم 30 أكتوبر الماضي، وتمت إحالة أفراد هذه الخلية إلى القضاء".

وأضاف العروي: "تمكنت الأجهزة الأمنية في ذات السياق من القبض على شخص كان بصدد رصد إحدى الشخصيات السياسية في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس". كما أشار إلى أن الداخلية التونسية تمكنت من "إيقاف 19 عنصراً متهماً في قضيتي اغتيال القياديين في المعارضة، محمد البراهمي وشكري بلعيد".

وفي سياق آخر، كشف الناطق الرسمي لوزارة الداخلية أن الوزارة تبحث عن مراكز للدراسات الاستراتيجية للتعامل معها والاستفادة من التقارير والمعلومات التي تتوصل إليها.

يذكر أن انتحارياً كان فد فجر نفسه، في 30 أكتوبر الماضي، على شاطئ في منتجع سوسة السياحي، ولم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا غير الانتحاري نفسه. وفي اليوم ذاته، أعلنت الأجهزة الأمنية إحباط هجوم انتحاري على ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير.