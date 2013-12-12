صحافي تونسي يتهم المرزوقي بالتخطيط للانقلاب

قال الصحافي والكاتب التونسي الصافي سعيد خلال ندوة صحافية عقدها أمس الأربعاء، إن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر قال له إن "رئاسة الجمهورية أجبرت رئيس الأركان السابق رشيد عمار على الاستقالة بعد أن كشفت ملف فساد يخصه"، وأكد أن "رئاسة الجمهورية لا تخشي الجيش وقد سيطرت على دواليبه".

وعقد سعيد هذه الندوة على خلفية ورود اسمه في "الكتاب الأسود"، الذي صدر عن الرئاسة التونسية وكشف أسماء صحافيين وكُتاب اتهمتهم بكونهم عملوا على الترويج للرئيس السابق زين العابدين بن علي ونظامه، وأنهم ضمن المنظومة الدعائية للنظام السابق.

وأكد أنه لم يكتب يوماً لبن علي، ولم يطلب قطعة أرض مقابل كتاباته خلافاً لما ورد في قائمة "الكتاب الأسود".

وأضاف أن أخطر شخص على تونس وعلى التونسيين هو الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، وقال: "ليس مستبعداً أن المرزوقي مستعدّ للانقلاب من أجل كرسي الرئاسة".

وأضاف سعيد أن عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، أخبره أن "حزب المؤتمر لم يشارك في الحوار الوطني، حتى يكون قادراً على إحباط أي مؤامرة على رئيس الجمهورية، وأن حزب المؤتمر سيتحالف مع الشيطان إذ ما تم المساس بمنصب رئاسة الجمهورية".

وقال الإعلامي الصافي سعيد: "إن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي التقى بالرئيس زين العابدين بن علي في سنة 2010 في مدينة الحمامات أي قبل الثورة بـ10 أشهر وذلك للاتفاق حول تعيينه كوزير لحقوق الإنسان".

وأعلن الصافي سعيد خلال الندوة الصحافية أنه يعتزم مقاضاة المرزوقي بسبب ذكر اسمه في "الكتاب الأسود"، معرباً على دعمه لكل الصحافيين الذين تم ذكر أسمائهم. وأشار سعيد الى أنه سيصدر كتاب "الغراب" كرد على "الكتاب الأسود".

ورد عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، على صفحته في "فيسبوك" على تصريحات سعيد مؤكداً أنه ينفي ما ورد في تصريحات سعيد.

وقال منصر مخاطباً سعيد: "أشرت إلى أنني قلت لك إن راشد الغنوشي وحركة النهضة خائنان، سعياً منك ليس للتلفيق فقط ولكن أيضاً للفتنة، ثم تطرقت إلى الجنرال رشيد عمار فادعيت أنني قلت لك إن الرئاسة تملك ملفاً حوله يجعله خائناً، والرجل يعرف أن ذلك غير صحيح، وأنه هو مَنْ أصرّ على تفعيل إحالته إلى التقاعد، وأنه غادر قيادة الأركان بسلاسة وبناءً على رغبته".

وأضاف منصر: "أما المفاجأة الأخرى التي وردت في ما سمّيته ندوة صحافية، فهي أن المرزوقي التقى ببن علي في الحمامات، وأن هذا الأخير قد عرض عليه وزارة حقوق الإنسان، ووضعت كل أحداث هذه الأضحوكة في سنة 2010. لست أدري طبيعة المنظومة التي تسيطر عليك عندما تبدأ في الحديث، ولكنني أعرف فقط أنها منظومة غير سليمة لا تخضع حتى لمبادئ المنطق البسيط".

وتابع: "يمكن أن تتهم بن علي بكل خطايا الكون، ولكنك لن تستطيع أبداً اتهامه بالغباء، ويمكن أن تتهم المرزوقي بكل التهم الممكنة، وأنه التقى سنة 2010 بكل سكان المعمورة، ولكنك لا تستطيع مطلقاً أن تقول صادقاً إنه التقى بن علي".

والصافي سعيد هو اسم قلمي للكاتب والصحافي والروائي التونسي أحمد الصافي، ويعتبر واحداً من أهم رجال الرأي منذ 2011 خاصة بعد انتشار تعبيره "الربيع العربي"، بعد أن أصبح عنوان لمرحلة التغيرات العميقة التي يمر بها العالم العربي .

وعمل سعيد في صحف عالمية من أهمها جريدة "السفير"، مجلة "كل العرب"، جريدة "الشرق الأوسط"، مجلة "المجلة".