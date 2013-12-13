مقتل موظف بديوان رئاسة الحكومة الليبية

فتح مسلحون مجهلون النار على الموظف في ديوان رئاسة الحكومة الليبية، محمد عثمان، في مدينة بنغازي، فأصابوه إصابات بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى الجلاء، حيث فارق الحياة هناك.

ووقعت الجريمة في منطقة الصابري بالمدينة، وهي حلقة من سلسلة جرائم الاغتيالات التي شهدتها المدينة مؤخراً في فترة توتر أمني.

ولم توجه الحكومة الليبية أي اتهام لأي طرف في عمليات الاغتيالات الأخيرة.

وشهدت المدينة مؤخراً مصادمات دامية بين ميليشيات مسلحة تتمركز في بعض المناطق وبين الأهالي الذين طالبوا بخروجها من المدينة وإزالة مظاهر العسكرة من الشوارع.

وتعاني ليبيا من ظاهرة انتشار المسلحين ودورهم المتزايد، الذي بلغ ذروته قبل فترة باختطاف رئيس الوزراء علي زيدان.