قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية تقتل شخصاً في تونس

لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر إثر انفجار قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وأفاد راديو "موزاييك" المحلي بأن شخصاً توفي بينما تعرض آخر لإصابة خطرة على مستوى العين إثر قيامهما بمحاولة تفكيك قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

ووقعت الحادثة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، بقرية حشانة التابعة لمحافظة نابل (60 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة) عندما عثر شخصان على قنبلة وقاما بنقلها إلى ورشة بهدف تفكيكها.

وأضافت الإذاعة أن الضحيتين كانا يريدان استخراج مواد من داخل القنبلة لاستغلالها في عمليات الصيد، لكنها انفجرت بعد أن لامست شراراة متطايرة.

وكانت تونس مسرحاً لإحدى الجبهات القتالية بين قوات المحور والحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ولا تزال حتى اليوم عمليات استخراج القنابل المتخلفة عن تلك الفترة مستمرة في أنحاء متفرقة من البلاد.