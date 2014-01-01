تونس تنفي وجود قواعد عسكرية أميركية على أراضيها

نفت السلطات التونسية وجود قاعدة عسكرية أميركية على التراب التونسي، وذلك رداً على ما نشرته صحيفة يومية جزائرية في وقت سابق حول وجود حضور عسكري أميركي في أربعة مواقع تونسية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان رسمي نشر الثلاثاء "إنه وعلى إثر ما نشرته جريدة "الشروق اليومية الجزائرية" في عددها ليوم 30 ديسمبر 2013، تحت عنوان "الشروق تكشف عن قاعدة عسكرية أميركية على الحدود الجزائرية التونسية"، تؤكد وزارة الشؤون الخارجية مجددا نفيها نفيا قاطعا وجود مثل هذه القاعدة على الأراضي التونسية، وتشدد على أن ما أوردته الجريدة من أنباء في هذا الخصوص عار تماما عن الصحة".

وكانت صحيفة "الشروق" الجزائرية قد كشفت عما قالت إنه "تمركز للقوات الأميركية في 4 مواقع تونسية؛ منها 2 بالجنوب، بين منطقتي بن قردان ومدنين، وآخر في منطقة جرجيس، لمراقبة السواحل التونسية المتاخمة للمياه الإقليمية الليبية، بينما حط جنود المارينز وأفريكوم، عتادهم قبالة الحدود الجزائرية البرية، بجبال الشعانبي في محافظة القصرين، يتقدمهم ضابط سام أميركي برتبة عقيد وخبراء في الطوبوغرافيا وأجهزة الرصد بالأقمار الصناعية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها وسائل إعلام جزائرية ومحلية تونسية إلى وجود حضور عسكري أميركي في تونس، فقد سبق لصحيفة "الفجر" الجزائرية أن كشفت في 4 سبتمبر الماضي، عن "وجود مشروع تونسي أميركي يقضي بالسماح لإقامة قاعدة عسكرية أميركية على الحدود التونسية الجزائرية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب بالمنطقة".

يذكر أن زيارة الجنرال ديفيد رودريغيز، قائد القوات الأميركية بإفريقيا "أفريكوم"، إلى تونس أواخر الشهر الماضي أعادت إلى الواجهة الجدل حول النوايا الأميركية بإقامة قاعدة عسكرية على التراب التونسي، خاصة مع تطور نسق الدعم الأميركي لتونس في الملف الأمني والعسكري في المدة الأخيرة، خاصة في ما يسمى "المجهود العالمي لمكافحة الإرهاب".

وكان السفير الأميركي جاكوب والس قد نفى في أبريل الماضي الأنباء التي ترددت في وقت سابق حول "سعي أميركي لنقل مقر القيادة الإفريقية الأميركية من قاعدة شتوتغارت الألمانية إلى تونس".