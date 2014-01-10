تونس.. تسلل جهادي جزائري "خطير" إلى القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها نشر ليل أمس الخميس عن توفر معلومات أكيدة لدى وحداتها الأمنية المختصة، عن وجود عنصر إرهابي خطير جزائري الجنسية - مطلوب في قضايا إرهابية - في مدينة القصرين، وسط غرب العاصمة تونس"، وتحديداً في جبل الشعانبي الذي عرف خلال الأشهر الأخيرة مواجهات بين الأمن والجيش الوطنيين وجماعات إرهابية متحصنة فيه.

وبحسب المعطيات المتوفرة للأمن التونسي، فقد "تسلل هذا العنصر إلى المدينة من جبل الشعانبي، ويُدعى خالد الشايب المعروف بكنية "لقمان أبوصخر"، وهو متورط في اغتيال جنود من الجيش والحرس الوطنيين". وقالت مصادر أمنية، إن وحدات من الجيش الوطني رصدت الخميس تحركات مجموعة إرهابية قرب جبل الشعانبي.

وفي ذات السياق، نفت مصادر عسكرية تونسية حصول مواجهات عسكرية مع مجموعات مسلحة بمدينة القصرين، لافتة إلى أنه تم قصف جبل الشعانبي الخميس بالطائرات، بعد ملاحظة تحركات لعناصر إرهابية. كما تم القبض على ثلاثة عناصر في المنطقة العسكرية المحيطة بالجبل.