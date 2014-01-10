واشنطن تعتزم إدراج "أبو عياض" بلائحة الإرهاب الدولي

تعتزم واشنطن تصنيف زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، التونسي سيف الله بن حسين المعروف بـ"أبوعياض"، ضمن ثلاثة أشخاص ستعلنهم "إرهابيين دوليين بصفة خاصة".

وقد انتشرت تسريبات خلال الفترة الأخيرة حول القبض على "أبوعياض" في ليبيا وهو ما لم يتم تأكيده إلى اليوم.

وذكر موقع "CNN" أن الإدارة الأميركية ستعلن كلاً من الليبيين سفيان بن قمو وأحمد أبو ختالة والتونسي سيف الله بن حسين إرهابيين دوليين، مما يعني تجميد أي أصول مالية لهم ومنع أي شخص أو شركة أميركية من التعامل معهم وذلك على خلفية الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقاً أن الفرع التونسي لتنظيم "أنصار الشريعة" هو المسؤول عن هجوم بنغازي وهجوم مماثل على السفارة الأميركية في تونس وهجمات ضد قوات الأمن واغتيال سياسيين ومحاولات تنفيذ هجمات انتحارية في مواقع توافد السياح.

وقد سبق أن صنفت الحكومة التونسية "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي.