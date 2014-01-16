أعضاء هيئة الانتخابات يؤدون القسم أمام رئيس تونس

أدى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القسم أمام الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الذي دعا إلى التسريع في الإعداد للانتخابات المقبلة لتجنيب البلاد الأخطار السياسية والاقتصادية، وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لإجراء الانتخابات بعد الانتهاء من الدستور كما تنص عليه خارطة الطريق.



وتتجه تونس بهذا القسم نحو تنفيذ خارطة الطريق ولو بعد حين، بعدما أدى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القسم أمام رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الذي دعا الهيئة إلى الإسراع في عملها، معتبراً أن طول الوقت يزيد من تعاظم الأخطار على حد وصفه.

تفاؤل أبداه البعض رغم عدم اكتمال عناصر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمنوط بها إعداد لوائح الانتخابات وقبول ومتابعة الترشيحات، مهام تبدو صعبة في ظل معطيات مختلفة عن سابقاتها وتنافس صارخ بين حزبي النهضة ونداء تونس.

ومن جانب آخر يرى مراقبون أن عدم الانتهاء من إقرار مواد الدستور والخلاف الواضح في المجلس التأسيسي حول بعض مواده، قد يعيد البلاد إلى مربع العنف من جديد.

ومن جانبه، تعهد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، باستكمال المسارين الدستوري والانتخابي خلال الأسبوع الجاري.