لبنان يؤيد مصادرة أموال ليلى بن علي من حسابها السري

لفتت الحكومة التونسية إلى أن محكمة لبنانية رفضت اعتراض ليلى الطرابلسي، قرينة الرئيس زين العابدين بن علي، على مصادرة أموالها المودعة في حساب سري في أحد البنوك في لبنان.

وقالت وزارة العدل، في بيان أوردته وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، إن محكمة استئناف بيروت أصدرت حكماً الأربعاء، برفض الطلب الذي تقدمت به زوجة الرئيس المخلوع، اعتراضاً على مصادرة أموالها.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن السلطات اللبنانية قامت، في أبريل 2013، بمصادرة أموال ليلى الطرابلسي، والتي تبلغ حوالي 28.8 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 45 مليون دينار تونسي، وقامت بتسليم المبلغ إلى تونس.