"النهضة التونسية" تنفي منح اللجوء السياسي لإخوان مصر

أكد زياد العذاري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أن مسألة منح اللجوء السياسي لإخوان مصر في تونس غير مطروحة، ولم تتم مناقشتها داخل مؤسسات الحركة.

وأضاف العذاري أن منح اللجوء السياسي ليس من شأن الأحزاب السياسية، وإنما هو قرار يعود للحكومة التونسية.

وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد لمح في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية إلى "إمكانية إعطاء اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المصرية المحظورة".

كما نفت قيادات النهضة ما ورد من أنباء عن اعتزام التنظيم العالمي للإخوان عقد مؤتمر له في تونس.