نداء تونس يرفض مشاركة وزراء العريض بالحكومة القادمة

قال الأمين العام لحركة "نداء تونس" المعارضة الطيب البكوش، إن من شروط حركته ألا يكون أي وزير من الحكومة السابقة التي يرأسها العريض في حكومة مهدي جمعة الجديدة.

وفي اجتماع شعبي عقده حزبه بمدينة سوسة أعرب البكوش عن استيائه من "تعمد التأخير في المصادقة على فصول الدستور من عدة أطراف سياسية، دون أن يسمها.

وأفادت مصادر سياسية تونسية مطلعة، بأن رئيس الحكومة المكّلف مهدي جمعة، أحرز تقدّما كبيرا في حصر قائمة فريقه الحكومي، والتي قد لا تتجاوز 16 وزيرا.

وكلف الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي رسميا، في الخامس عشر من هذا الشهر مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين، وذلك غداة تقديم الإسلامي علي العريض استقالة حكومته إلى المرزوقي، ولم يكن مهدي جمعة الذي ليس له انتماءات سياسية معلنة، شخصية معروفة في تونس قبل أن ترشحه أحزاب سياسية، بينها حركة النهضة، لرئاسة الحكومة المستقلة.