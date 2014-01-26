مهدي جمعة: لم ننجح بعد في تشكيل حكومة تونسية توافقية

أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس مهدي جمعة أنه لم يصل بعد لتشكيلة حكومة توافقية، وسط ترقب التونسيين.

وأشار جمعة إلى أنه جاء إلى القصر الرئاسي ليقدم التشكيلة، ولكنه اختار عدم تقديمها حتى التوصل إلى تفاهم، مبينا أنه ربما يكلف مجددا بتشكيل حكومة، أو ربما سيكلف شخص آخر.

وأكد جمعة أنه جاهز من ناحيته، "تشكيلتي جاهزة وهي تضم وزراء من نوعيات عالية ولكن الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب تفاهما"، مؤكدا أن المشاورات على قدم وساق.

وكانت مصادر متطابقة أكدت لـ"العربية.نت"، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة، التي سيرأسها مهدي جمعة يوم السبت، والتي تضم 20 وزيراً.

كما أكدت ذات المصادر أن حكومة مهدي جمعة ستبقي على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو، وأن أربعة وزراء من حكومة العريض من غير المتحزبين سيحافظون على حقائبهم الوزارية.