حالة تونسية خالصة

بالمصادقة على الدستور الجديد وإعلان حكومة الكفاءات الوطنية، تنفتح أمام تونس أبواب عهد جديد بكل المقاييس. وفي لحظة العبور من مرحلة إلى أخرى، تتزاحم الخواطر وتختلف درجات التفاؤل والمخاوف أيضاً، فالعبور من أخطر مطب في طريق الانتقال الديمقرطي، لا يعني أن كل الطريق سالكة إلى نهايتها من دون التعرض لمطبات مفاجئة.

لحظات المصادقة على الدستور بأغلبية نيابية ساحقة تجاوزت كل التوقعات، أبرقت برسالة طمأنة كبيرة إلى الداخل والخارج، وأعطت دليلاً جديداً على أن الحراك المدني في تونس استطاع في نهاية المطاف أن يقدم نموذجاً للتعايش، رغم ما شاب فترة العامين الماضيين من أحداث مؤلمة كادت تعصف بالبلاد وتأخذها إلى المجهول.

وربما لولا تلك السجالات والصراعات السياسية الحادة والشهداء الذين سقطوا اغتيالاً وغدراً، لما كان ممكناً بلوغ هذه النتيجة بالتوصل إلى وضع دستور رائد في إقليمه، منفتح على المستقبل ومستلهم من إرث البلاد الإصلاحي.

وإذا كان دستور 1959 متقدماً على عصره، كما يوصف، لم يكن مسموحاً لدستور 2014 أن يرتد عن المكتسبات التاريخية للدستور الأول ولإنجازات دولة الاستقلال زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وفي عهد زين العابدين بن علي أيضاً.

تاريخ الدول والشعوب لا ينفصل، وإنما هو لبنات تبنى واحدة بعد أخرى ودروس وعبر منها يُستلهم الإصلاح والتجديد. وحين يحصل التونسيون على دستور بتوافق عريض جداً، فلا يعني ذلك أن كل أزمات الواقع وتحدياته ستختفي، بل إن ترجمة ما جرى التوافق عليه هي الامتحان الصعب.

ومن لحظة ختم الدستور وسريان قوانينه يبدأ عداد المراقبة والمحاسبة. وأكثر ما يخشى هو أن يسيء بسطاء الناس، الحالمون بعهد جديد أفضل من سابقه، ترجمة الفرحة بالانتهاء من الدستور الجديد ظناً منهم أن البلاد قد خرجت من النفق عملياً وأصبحت قادرة على تلبية التطلعات والطموحات المشروعة أصلاً.

هذا الالتباس بين المنجز نظرياً والمأمول في الواقع قد يشوش على حكومة الكفاءات الوطنية الجديدة برئاسة مهدي جمعة. فالرجل الذي تمت تسميته بناء على توافق داخل الحوار الوطني، لم يخف خلال إعلانه عن وزراء حكومته وعيه بخطورة الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مطالباً الجميع بالتعاون والتصدي الجماعي للتحديات الماثلة.

وفي حين تؤكد الأوساط السياسية أن تونس أهدرت كثيراً من الوقت الضائع وتراكمت فيها الأزمات بسبب الاضطراب السياسي والاجتماعي، يتضح لدى كثيرين أن التركة التي خلفها حكم "الترويكا" بقيادة حركة النهضة الإسلامية طوال سنتين ستكون ثقيلة، وربما سيؤدي الكشف عن بعضها إلى عودة البلاد مجدداً إلى دائرة التجاذب والاحتقان، مع ما سيصاحب ذلك من ارتفاع للأصوات المطالبة بمحاسبة الائتلاف الحاكم المستقيل وملاحقة قضايا فساد كبيرة، تؤكد التقارير الرسمية أنها تضاعفت عما كانت عليه أيام ابن علي.

ميلاد الدستور الجديد وتشكيل حكومة جديدة سيجعلان من 26 يناير يوماً تاريخياً لتونس. والجمع بين الفرحتين وإدامة الشعور بهما يحتاجان عملاً شاقاً لجعل تلك المشاعر حالة تونسية خالصة، يكفيها أن تنجح على أرضها من دون تجارة أو احتكار لطرف سياسي على غيره.

*نقلا عن "الخليج" الإماراتية