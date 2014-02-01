صحيفة: المرزوقي يستعد للاستقالة ليترشح مجدداً

أفادت جريدة "الصباح" التونسية، السبت، نقلاً عن مصادر قالت إنها "مقربة من رئاسة الجمهورية"، بأن المنصف المرزوقي يستعد لتقديم الاستقالة من منصبه ليتفرغ لحملته الانتخابية".

وبحسب الصحيفة، فإن الاستقالة المنتظرة للرئيس المؤقت "ستكون خلال شهر أبريل، وعلى أقصى تقدير في مايو القادم، وهي تأتي بعد أن قام المرزوقي باستطلاعي رأي لدى مؤسسة خاصة أثبتتا تقدمه في نوايا التصويت، وأن حظوظه في اعتلاء كرسي قرطاج مجدداً واردة جداً".

كما أشارت ذات المصادر إلى "أن رئيس الجمهورية بدأ البحث عن فريق عمل حملته الانتخابية بعيداً عن الأسماء التي تعمل معه اليوم والتي ثبت أنها أضرت به أكثر مما نفعته".

وللإشارة، فإن الدستور التونسي الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً ينص على أن يتم إجراء انتخابات في ظرف تسعة أشهر من تولي حكومة مهدي جمعة المستقلة إدارة شؤون البلاد.

وكان رئيس الحكومة الجديد قد أعلن في خطابه أمام المجلس الوطني التأسيسي أن من أولويات حكومته الإعداد للانتخابات القادمة.

وفي هذا الإطار، ينتظر أن يشرع المجلس التأسيسي نهاية شهر فبراير الجاري في مناقشة القانون الانتخابي، بعد أن تم تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة.

وبدأت تونس تعيش أجواء حملة انتخابية مبكرة أو سابقة لأوانها، خاصة من قبل الأحزاب الكبيرة التي ترشحها عمليات استطلاع الرأي للفوز، خاصة حركة النهضة الإسلامية وحزب نداء تونس، حيث لم تستبعد تصريحات قيادات الحزبين إمكانية التحالف بينهما بناء على نتائج الانتخابات القادمة.

ومن جهة أخرى، بدأ الجدل حول جدول الانتخابات الرئاسية والتشريعية وأيهما الأسبق، وهنا أكد رئيس نداء تونس، الباجي قائد السبسي، أنه مع البدء مع الرئاسيات، مقترحاً شهر أكتوبر القادم كموعد لها، لكنه أعلن عن ترشحه لخوضها.

وفي المقابل، تتمسك حركة النهضة بإجراء الانتخابات التشريعية أولاً، وقد أكد رئيسها، راشد الغنوشي، أن حركته لم تحسم بعد في تقديم مرشح عنها للرئاسيات.