ليبيا تنتخب هيئة صياغة الدستور في 20 فبراير

أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام بليبيا (البرلمان) نوري بوسهمين بمعية رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا نوري العبار أن انتخابات هيئة صياغة مشروع الدستور المعروفة بلجنة الستين ستجرى في 20 فبراير الجاري، موضحا أن الانتخابات في الخارج ستجرى أيام 15 و16 و17 من نفس الشهر.

وكشف العبار أن التسجيل بالنسبة للناخبين في الخارج يتواصل إلى حدود منتصف ليل العاشر من فبراير، مؤكدا أن المفوضية بصدد طباعة أوراق الاقتراع.

ودعا العبار المترشحين إلى احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والالتزام بوقف الدعاية الانتخابية قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وتقديم التقارير المالية للحملات الانتخابية في غضون سبعة أيام من تاريخ الاقتراع مهما كانت نتيجة الانتخابات.

ورحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بتحديد موعد انتخابات لجنة الستين، مؤكدة على ضرورة أن يكون الدستور الليبي الجديد ممثلا لكل القوى السياسية والمجتمعية.

وستنتظم انتخابات هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي الجديد وسط مقاطعة الأمايغ لها، حيث لم يسجلوا في الانتخابات ولم يقدموا مرشحين عنهم.