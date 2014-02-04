أوباما يهنئ مهدي جمعة على حكومته ويدعوه إلى أميركا

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة يوم الاثنين إلى زيارة واشنطن. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من تشكيل حكومة تونسية جديدة في أعقاب تخلي حزب النهضة الإسلامي عن السلطة.

وهنأ أوباما جمعة في محادثة هاتفية بموافقة القوى السياسية في تونس على دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومته الانتقالية. وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأميركي "أشاد بجهود كل الأحزاب في تونس للعمل معا للحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ بداية ثورة تونس، التي كانت مبعث إلهام للشعوب في أنحاء العالم". وأضاف البيان أن أوباما دعا رئيس الوزراء لزيارة واشنطن في وقت لاحق من هذا العام لمواصلة بناء العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس.

يذكر أنه بعد مرور ثلاثة أعوام على الثورة على الرئيس زين العابدين بن علي، التي ألهمت الثورات في أنحاء المنطقة، تبنت تونس دستوراً جديداً الأسبوع الماضي وتولت حكومة كفاءات رسمياً السلطة إلى حين إجراء الانتخابات هذا العام.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة نتاجاً لتوافق بين حزب النهضة الإسلامي ومعارضيه العلمانيين في تونس.