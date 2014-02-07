الرئيس الفرنسي يصل تونس للاحتفال بالدستور

في الوقت الذي استعدت فيه تونس للاحتفال بالدستور الجديد، وصل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، للمشاركة في الاحتفالات، الجمعة.

وكان في استقباله بالمطار في تونس الرئيس منصف المرزوقي في مراسم دبلوماسية كاملة.

وتقود تونس حالياً حكومة انتقالية غير حزبية بعد ثلاث سنوات من ثورتها ضمن انتفاضات الربيع العربي.

وتولت الحكومة الحالية السلطة بعد أن وافقت حركة النهضة الإسلامية على التخلي عن الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة أنهى أزمة سياسية استمرت عدة أشهر، وهزت البلاد، عقب اغتيال معارضين بارزين العام الماضي.

وتعد مواجهة خطر التشدد من أبرز التحديات الرئيسية للحكومة الجديدة.