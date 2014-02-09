تونس: اعتقال أحد المتهمين باغتيال البراهمي

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية لوكالة فرانس برس أن قوات الأمن اعتقلت ليل السبت إلى الأحد قرب العاصمة تونس أحد المشتبه بتورطهم في اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي.

وقال المتحدث محمد علي العروي إنه "بعد تبادل كثيف للنيران تم اعتقال أربعة عناصر (...) من بينهم حمد المالكي الملقب بالصومالي، وهو أحد المتورطين في اغتيال الشهيد محمد البراهمي".

وتأتي هذه العملية في أعقاب إعلان الداخلية التونسية القضاء على كمال القضقاضي المتهم الرئيس باغتيال المعارض الآخر شكري بلعيد.

كما تأتي هذه العمليات النوعية لوزارة الداخلية التونسية التي يقودها لطفي بن جدو، بعد تولي مهدي جمعة رئاسة الحكومة التونسية خلفا لعلي العريض المنتمي لحركة النهضة.