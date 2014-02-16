مقتل 4 أشخاص بينهم دركيان في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن أربعة أشخاص بينهم دركيان قتلوا الأحد برصاص مجموعة مسلحة في منطقة جندوبة غرب تونس. وقالت الوزارة إن دورية من الحرس الوطني توجهت إلى المكان بعد ورود معلومات تفيد أن مجموعة تغلق طريقا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية في وقت سابق عن مصادر أمنية أن العملية نفذها 4 مسلحين بقرية "سيدي حامد" من محافظة جندوبة (160 كيلومتر) شمال غرب تونس العاصمة.

وأوضحت أن المسلحين عمدوا إلى إقامة حاجز على الطريق الرابط بين قرية "الصوالة"، والموقع الأثري "بشمتو" المحاذي لقرية "سيدي حامد"، وحاولوا تحويل وجهة سالكي الطريق إلى مقبرة مجاورة.

وأضافت الوكالة أن دورية أمنية تتألف من أربعة أعوان توجهت إلى المكان، غير أنها تعرضت إلى وابل من رصاص المسلحين.

وأشارت إلى أن اشتباكا اندلع بعد ذلك، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الدورية الأمنية وجرح اثنين آخرين، فيما تمكن المسلحون من الفرار بعد قتل أحد أعوان إدارة السجون، ومدني كانا في سيارة.

واستنفرت الوحدات الأمنية المنتشرة في محافظة جندوبة وقامت بتمشيط المنطقة بحثا عن هؤلاء المسلحين الذين نفذوا العملية.

وتشهد المنطقة منذ صباح اليوم الأحد، انتشارا واسعا للوحدات العسكرية والأمنية، فيما حلقت مروحيات عسكرية في سماء التلال المجاورة لمحافظة جندوبة.

وداهمت السلطات التونسية خلال الأيام القليلة الماضية أوكارا للإرهابيين في العاصمة.

