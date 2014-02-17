دولة الإمارات تعيد سفيرها إلى تونس

عاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، الى تونس بعد غياب دام أكثر من أربعة أشهر، احتجاجا على تصريحات سابقة للرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي بشأن ثورة 30 يونيو في مصر والموقف الإماراتي من جماعة الإخوان.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها نشر الأحد، "إن وزير الشؤون الخارجية في الحكومة التونسية المنجي الحامدي، استقبل في مطار تونس قرطاج السفير الإماراتي المعتمد بتونس سالم عيسى القطامي الزعابي، الذى كان استلم مهامه في أغسطس الماضي".

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد استدعت سفيرها بتونس احتجاجا على دعوة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في كلمة ألقاها فوق منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي اعتبرته الإمارات "تدخلاً غير مدروس في شأن دولة ذات سيادة بحجم مصر، إضافة إلى أنه تشكيك في إرادة الشعب المصري، بجانب كونها دفاعا مكشوفًا عن جماعة بحد ذاتها، لا حرصا على الديمقراطية "وفق ما نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية آنذاك.

واعتبر مراقبون أن عودة السفير سالم عيسى القطامي الزعابي إلى تونس بعد كل هذه القطيعة يشكل "تحولا في السياسة الخارجية التونسية بعد تولي رئيس الحكومة الجديدة مهدي جمعة لمهامه ورفع يد حركة النهضة الإخوانية الديبلوماسية التونسية التي تضررت كثيرا في السنتين الأخيرتين ".

وفي هذا السياق، قال المعهد التونسي للعلاقات الدولية في بيان له إن "النمط الجديد للدبلوماسية التونسية ينم عن عودة الوعي بالكرامة الوطنية في الدبلوماسية التونسية والتي افتقدناها لثلاث سنوات خلت".