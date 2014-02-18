سفارة فرنسا بتونس تحذر رعاياها من خطر الخطف

حذرت السفارة الفرنسية بتونس رعاياها من التنقل داخل البلاد، خاصة في المناطق الحدودية، تحسباً لأي أعمال إرهابية، وذلك في أعقاب العملية الإرهابية العملية التي نفذها مسلحون بقرية "سيدي حامد" من محافظة جندوبة (160 كيلومتراً شمال غرب تونس العاصمة)، الأحد، وراح ضحيتها أربعة أشخاص، بينهم دركيان.

وقالت السفارة في بلاغ لها نشر على موقعها الإلكتروني،اليوم الثلاثاء، إنها تدعو رعاياها إلى "ضرورة توخي الحذر الشديد، خصوصاً خلال تنقلاتهم إلى الولايات الحدودية القصرين والكاف وجندوبة (شمال غرب تونس على الحدود مع الجزائر)، وأنه في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة حالياً بتونس فإنها تنصح مواطنيها باستعمال الطرق الرئيسية، واجتناب التنقل في الليل، وتفادي الاقتراب من المناطق الحدودية".

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، الأحد، عن أن أربعة أشخاص، بينهم دركيان، قتلوا برصاص مجموعة مسلحة في منطقة جندوبة. وقالت الوزارة إن دورية من الحرس الوطني توجهت إلى المكان بعد ورود معلومات تفيد بأن مجموعة تغلق طريقاً بقرية "سيدي حامد" من محافظة جندوبة.

وأوضحت أن المسلحين عمدوا إلى إقامة حاجز على الطريق الرابط بين قرية الصوالة، والموقع الأثري "بشمتو" المحاذي لقرية سيدي حامد، وحاول المسلحون تحويل وجهة سالكي الطريق إلى مقبرة مجاورة، مشيرة إلى أن اشتباكا اندلع بعد ذلك، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الدورية الأمنية وجرح اثنين آخرين، فيما تمكن المسلحون من الفرار بعد قتل أحد أعوان إدارة السجون، ومدني كانا في سيارة.