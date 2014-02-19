المرزوقي يعفو عن شاب متهم بنشر رسوم مسيئة للإسلام

أصدر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عفواً خاصاً عن الشاب التونسي جابر الماجري المسجون منذ العام 2012 بسبب نشره رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد، وفق ما أعلن الأربعاء المتحدث باسم الرئاسة من دون الإشارة الى إمكان إطلاق سراحه.

وقال المتحدث عدنان منصر لإذاعة "شمس أف أم" الخاصة إن الرئيس وقع على "العفو لجابر الماجري" فيما يتعلق بالقضية الرئيسية، مضيفا "تفاجأنا بوجود قضية جنائية أخرى"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية عن إمكان إطلاق سراح الماجري.

وأوضحت الرئاسة التونسية على صفحتها على موقع فيسبوك أن الماجري حصل على "عفو خاص".

وأبدى رئيس مكتب الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان مختار الطريفي الذي يتابع الملف عن كثب، دهشته من مسار القضية.

وقال لوكالة "فرانس برس": "لا علم لنا البتة بوجود قضية أخرى. نحن في وارد القضية التي سجن على خلفيتها في المهدية (مسقط رأسه) ولم يكن هناك يوما حديث عن أمر آخر".

ولم ترد الإدارة العامة للسجون في تونس على أسئلة فرانس برس على الفور.

ويمضي جابر الماجري، العاطل عن العمل والمتحدر من مدينة المهدية (150 كلم جنوب تونس العاصمة) منذ آذار/مارس 2012 عقوبة سجن لسبع سنوات ونصف سنة لنشره على الإنترنت نصوصا ورسوما تم اعتبارها مسيئة للإسلام.

