استهداف القنصلية التونسية ببنغازي بقذيفة "آر بي جي"

أكد القنصل التونسي ببنغازي، إبراهيم الرزقي، لـ"العربية.نت" أنه تم استهداف بوابة القنصلية بقذيفة "آر بي جي"، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية.

وقال الرزقي: "في حدود الساعة الثامنة و54 دقيقة من مساء السبت، (بالتوقيت المحلي)، سمع دوي انفجار قوي أمام الباب الرئيس لمبنى القنصلية، وعند استطلاع المكان تبين أن ما حصل هو نتيجة سقوط قذيفة "آر بي جي" أمام بوابة القنصلية دون أن تخلف أضراراً تذكر".

وأثنى القنصل التونسي على جهود الأمن الليبي، الذي كان قريباً من مكان الانفجار. كما سارع السكان حول محيط القنصلية للاطمئنان على سلامة البعثة التونسية.

وشدد القنصل التونسي على عمق العلاقات التونسية – الليبية، وأن ما حدث يعتبر أمراً عادياً بالنظر إلى طبيعة الواقع الأمني الذي تعيشه ليبيا الآن.

يشار إلى أن السفير التونسي بالعاصمة الليبية طرابلس نفى وقوع الحادث لوسائل إعلام تونسية محلية، في تناقض مع تصريحات القنصل التونسي ببنغازي.