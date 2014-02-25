العاملون بالتلفزيون الرسمي التونسي يدخلون في إضراب

أقرت نقابة العاملين في التلفزيون التونسي الرسمي، التي تخضع للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عام مركزي وجهوي، كامل يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر نقابية مطلعة، أن قرار الإضراب اتخذ مساء الاثنين بعد فشل المفاوضات مع الطرف الحكومي، بسبب عدم تنفيذ اتفاق سابق بين الجانبين، ينص على تشكيل وتركيبة مجلس إدارة المؤسسة، جاء فيه أنه تقرر أن يكون مناصفة بين ممثلي نقابات العاملين والفنيين، وممثلين عن إدارة المؤسسة، وهذا ما ترفضه النقابة الوطنية للصحافيين.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال المنجي الخضراوي، الكاتب العام لنقابة الصحافيين التونسيين، إن النقابة لا تساند هذا الإضراب، وأنها ضد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة بصفة مناصفة بين نقابة العاملين والفنيين وتقصي الطرف الصحافي.

وأضاف الخضراوي بأن صحافيي مؤسسة التلفزيون التونسية سوف يشتغلون يوم الغد، وأنهم سيؤمنون خدمات صحافية، خاصة وأن الإعلام العمومي مطالب بلعب دور هام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

يذكر أن بيان نقابة العاملين والفنيين أكد على أن البث التلفزيوني ليوم غد في القناتين الرسميتين الأولى والثانية سيقتصر على تقديم نشرات الأخبار دون صورة.

