بن جدو: نحو 400 تونسي عادوا من سوريا

ارتفع عدد التونسيين العائدين من سوريا إلى نحو 400، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، الاثنين، موضحاً أن السلطات "تتابعهم عن كثب".

وقال بن جدو في ختام اجتماع خصص للأمن والتصدي للإرهاب، وشارك فيه خصوصاً وزير الدفاع ورئيس المجلس الوطني التأسيسي "منعنا نحو ثمانية آلاف شخص من الذهاب إلى سوريا".

وأضاف "ليست لدينا أرقام محددة بالنسبة إلى الذين عادوا ولكن عددهم يقدر بـ400".

وتابع "للأسف لم يعتقلوا جميعاً، لأنه لا يوجد قانون بهذا الخصوص، ولكننا نتابعهم عن كثب. وضعنا قاعدة بيانات، لأنهم اكتسبوا الخبرة والتدريب، ويجب متابعتهم عن كثب".

وانضم عدد كبير من التونسيين إلى صفوف الجهاديين للقتال ضد نظام بشار الأسد في سوريا.

والعام الماضي، فتح القضاء التونسي تحقيقاً حول شبكات تسهل مغادرة التونسيين إلى سوريا، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها عززت المراقبة في المطارات.