نتائج مسابقة توظيف تشعل الاحتجاجات في تونس

أحرق متظاهرون ليل الأربعاء مقر مديرية الأمن في مدينة المتلوي من ولاية قفصة، احتجاجا على نتائج مسابقة توظيف في شركات البيئة الحكومية، واندلعت أعمال العنف بعد إعلان الحكومة للنتائج مباشرة.

واقتحم المحتجون مقر المديرية وأحرقوه بعد مواجهات مع قوات الأمن التي لم تتمكن من تفريقهم، كما تواصلت المواجهات بين الشرطة والمحتجين حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وعاد الهدوء إلى المتلوي بعدما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية إلى المدينة استقدمتها من قفصة عاصمة الولاية.

يذكر أنه في يناير الماضي، شهدت مدينة القطار من ولاية قفصة أعمال عنف استمرت 3 أيام احتجاجا على نتائج مسابقة التوظيف بهذه الشركات.

وصرح المحتجون حينها بأنه تم التلاعب بنتائج مسابقة التوظيف وانتداب كثيرين على أساس المحسوبية.