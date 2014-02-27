حسناوات فرنسا في مهمة إنعاش السياحة بتونس

في إطار برنامج الترويج للسياحة التونسية وصل وفد يضم 7 ملكات جمال فرنسيات إلى تونس بهدف القيام بجولة هي عبارة عن زيارات إلى عدة مناطق سياحية تونسية، وستتواصل هذه الجولة لغاية 2 مارس المقبل، حسب مصادر ديوان السياحة التونسية.

ويرافق ملكات جمال فرنسا خلال هذه الزيارة، فريق إعلامي لتغطية إقامتهن وزيارتهن للمواقع السياحية التونسية.

وتأتي هذه العملية الترويجية بهدف نقل صورة أخرى عن تونس التي تضررت صورتها بشكل لافت في الإعلام الغربي وخاصة الفرنسي.

وعلمت "العربية.نت" أن برنامج ملكات الجمال يشمل زيارة لأجمل المناطق السياحية في البلاد، منها قرطاج، وسيدى بوسعيد، وقمرت، بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، على أن يزرن بعد ذلك مدن الحمامات، ونابل وسوسة، والجم، والقيروان، وهي من أبرز المناطق السياحية التونسية.

ويهدف الديوان التونسي للسياحة، الذي ينظم هذه الزيارة إلى الترويج للسوق السياحية التونسية من خلال إظهار أن تونس تبقى بلد "الأمن والأمان"، وذلك على عكس ما تنشره وسائل الإعلام الأجنبية التي عادة ما تركز على أعمال العنف في البلاد، وتفشي ظاهرة الإرهاب.

