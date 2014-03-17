بعد أبوظبي.. مهدي جمعة يصل إلى الرياض لإجراء مباحثات

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة يرافقه عدد من الوزراء، بهدف إجراء مباحثات مع المسؤولين السعوديين.

ويرافق جمعة في هذه الزيارة، وزيرا الخارجية والاقتصاد، إضافة إلى مسؤولين في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة.

وقبل توجهه إلى السعودية، وخلال زيارته للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، شدد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، في مقابلة مع قناة "العربية"، على سعي بلاده للتعاون مع دول المنطقة لضمان الأمن وحماية جميع الأراضي من الإرهاب والتهريب.

كما أكد رئيس الحكومة التونسية على عمق العلاقات التونسية الخليجية نافياً أن تكون جولته الأخيرة لطي فتور بين بلاده والدول الخليجية.

