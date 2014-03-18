مهدي جمعة يتوعد "إخوان تونس" والإرهاب

على هامش الزيارة التي قام بها مؤخراً للملكة العربية السعودية، أكد رئيس الحكومة التونسية مهدي بن جمعة لصحيفة "الرياض" السعودية "أن لا مكان للإرهاب"، ووصف القرارات السعودية الأخيرة، المتصلة بتصنيف "الإخوان كجماعة إرهابية" بأنها إيجابية.

وقال جمعة معلقاً على القرار السعودي الأخير "نقرأه بإيجابية لأن لدينا نفس الموقف في تونس، بأن لا مكان للإرهاب، ونعتبر أن أي خروج على القانون نحن مخولون بمقاومته، ونحن منسجمون مع المملكة في هذه القراءة، وأن لا توظيف لأي أيديولوجيا، وكل إنسان خارج عن القانون لا مكان له في بلدنا ونحن متفقون مع الإخوة في الخليج على هذا النقطة".

وفي تعليقه على تصريح رئيس الحكومة قال الكاتب والمختص في الجماعات الدينية منصف قوجة لـ"العربية.نت" إن مثل هذا الموقف الجديد الذي عبر عنه جمعة، جاء في انسجام واضح ولا لبس فيه مع الموقف الخليجي وخاصة السعودي.

وأضاف قوجة أنه سيكون له تأثير على الساحة السياسية التونسية، من ذلك أن حركة النهضة ستكون مطالبة بتحديد علاقتها بجماعة الإخوان". وهو أيضا "موقف مصيري وإن كان في الظاهر يتصل بمسألة أمنية، فإنه سيكون له انعكاسات كبيرة ويرتقي لمنعرج هام في السياسة التونسية تجاه الجماعات الدينية وخاصة ذات الخلفية الإخوانية".

استبعاد ناعم لإخوان تونس

ومن جهة أخرى، اعتبر المحلل السياسي منذر ثابت في تصريح لـ"العربية.نت" أن كلام مهدي جمعة في السعودية، يعبر عن دخول حكومته في مرحلة جديدة في العلاقة بالنهضة، وهي المرحلة الثانية من مخطط يهدف إلى إزاحة ناعمة للإسلاميين من المشهد السياسي، ويرى ثابت أن مثل هذا الموقف "غير المتوقع"، ستكون له "تداعيات أكيدة تهدد الاستقرار السياسي أو التوافق الهش".

ولم يستبعد ثابت أن تضغط المعارضة الديمقراطية خلال الفترة القادمة على حكومة جمعة من أجل تنفيذ "خارطة الطريق"، التي جاءت بها للحكم، وخاصة مراجعة تعيينات حكومة النهضة في الإدارة ومؤسسات الدولة، وأشار إلى وجود دعوات تطالب حكومة جمعة بإجراء تدقيق مالي لفترة حكم الإسلاميين.

وفي مقابلة خاصة مع "العربية.نت" عشية جولته الخليجية، نفى مهدي جمعة أن يكون إطار الجولة الخليجية يتمثل في البحث عن "دعم" لتونس، بعد خروج النهضة الإسلامية من الحكم، مشيراً إلى أن التوجه العام لزيارته هو "تقديم صورة تونس اليوم، وأن هناك رؤية سياسية واضحة، تساعد على إقامة علاقات جدية، وعلى تفعيل التعاون وتشجيع الاستثمارات، على أساس المصالح والمنافع المشتركة"، مبيناً أن هذا المبدأ "هو جوهر وأساس الدبلوماسية التونسي مع كل الدول".

وأشار إلى "أن تونس اليوم حريصة على نسج سياسة تقوم على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتجمعات، وأن غايتنا هي التعريف بتونس وبالإبداع التونسي وبصورة تونس المنفتحة على الجميع"، موضحاً "أن تونس اليوم لا تصدر إرهاباً أو ثورة".