أنصار النهضة يرفعون "رابعة" بعيد استقلال تونس

أثارت مظاهر احتفال حركة النهضة في تونس بعيد الاستقلال أمس الخميس ردود أفعال مجتمعية، وخاصة لدى النخب السياسية وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن رفضهم لرفع أنصار النهضة شعار "رابعة" وصور محمد مرسي في الاحتفال بحدث وطني تونسي.

وبحسب الأزهر العكرمي، الناطق الرسمي باسم حزب "نداء تونس"، متحدثاً لـ"العربية نت"، فإن حركة النهضة ومن خلال حرصها على رفع شعارات إخوانية في مناسبة عيد وطني، فإنها اختارت مرة أخرى التهرّب من الاعتراف بالقيمة الوطنية لحدث الاستقلال.

كما يُعتبر العكرمي أن احتفال النهضة جاء مشوباً بالخوف من أن يلحقهم ما لحق بالإخوان في مصر بعد رفضهم الاندماج في المشروع الوطني.

وقد أكدت "النهضة"، حسب العكرمي، أيضاً ارتباطها التنظيمي والفكري بالتنظيم العالمي للإخوان.

ومن جهتها، استنكرت الباحثة والأستاذة بالجامعة التونسية، رجاء بن سلامة، ما ورد في تصريح للقيادي النهضوي عامر العريض، قال فيه "إن استقلال تونس مسار لم يكتمل"، وهو ما يُعيد الجدل حول مدى إيمان الإسلاميين بشرعية دولة ما بعد الاستقلال، وبقاء الكثير منهم يعيش على حلم استعادة دولة الخلافة.

إسلاميو تونس لا يعترفون بالدولة

وتساءلت بن سلامة بسخرية: "هل النهضة هي التي ستكمل استقلال تونس؟ عامر العريض وجماعته يسمّون شارع الحبيب بورقيبة شارع الثورة.. لا بل سمّوه شارع رابعة مثلاً، أو شارع المرشد، أو شارع راشد.. لِمَ لا؟".

وأضافت أن الإسلاميين "بدل أن يحكموا خرّبوا. خرّبوا لأنهم عاجزون عن الحكم وخرّبوا لأنهم عاجزون عن أن يكونوا تونسيين".

وكانت حركة النهضة قد نظّمت أمس الخميس تظاهرة جماهيرية حضرها علي العريض، رئيس الحكومة السابق، احتفالاً بالذكرى 58 للاستقلال، وهي المناسبة الأولى التي تحتفل بها الحركة بهذا العيد الوطني، إذ ترى في أدبياتها السياسية أن الاستقلال مسار مازال لم يكتمل بعد.

كما أصدرت "النهضة" بياناً بالمناسبة، تحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أكدت فيه الحركة على تقييم سلبي لفترة ما بعد الاستقلال، مؤكدة ضرورة القطيعة مع تراث الحركة الوطنية، كما أنها لم تنوّه به برموز دولة الاستقلال خاصة الحبيب بورقيبة، وهو ما أثار رفضاً واسعاً واتهاماً لحركة النهضة بكونها "جماعة مغلقة وليست حزباً سياسياً حديثاً".