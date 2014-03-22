تونس تعلن خطف أحد دبلوماسييها بليبيا وطرابلس تنفي

قالت تونس السبت إن أحد دبلوماسييها اختطف في العاصمة الليبية طرابلس، لكن وزارة الخارجية الليبية والسفارة التونسية في طرابلس نفتا الخبر، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وبينما تكافح السلطات الليبية للحد من سطوة ميليشيات مسلحة وإسلاميين قويت شوكتهم منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي قبل سنوات، قال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي لراديو شمس المحلي في تونس إن دبلوماسياً تونسياً خطف في طرابلس، مضيفاً أن سفير تونس بطرابلس أبلغه بالعثور على سيارة المختطف خاوية.

وقالت الإذاعة إن المختطف هو محمد بالشيخ روحو ويعمل موظفاً بالسفارة التونسية في طرابلس.

وحثت وزارة الخارجية التونسية في بيان السلطات الليبية على بذل قصارى جهدها لإطلاق سراح المختطف وتأمين الحماية الضرورية للبعثة الدبلوماسية في ليبيا.

ويظهر خطف مثل هذا العدد الكبير من الدبلوماسيين الفوضى المستمرة في ليبيا بعد عامين من إسقاط القذافي، حيث ما زال الثوار السابقون والإسلاميون المتشددون المدججون بالسلاح يتحدون سلطة الدولة‭‭‬.