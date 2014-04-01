السجن 7 سنوات لشرطيين تونسيين اغتصبا فتاة

قضت محكمة تونسية، مساء أمس الاثنين، بسجن شرطيين سبعة أعوام، بعد إدانتهما باغتصاب شابة في 2012 وذلك في قضية هزّت الرأي العام بتونس والعالم، كما أفاد لوكالة فرانس برس مصدر قضائي.

واتهم هذان الشرطيان بأنهما تناوبا على اغتصاب الشابة، في حين عمد شرطي ثالث رفيق لهما إلى ابتزاز صديقها مالياً واقتياده إلى صراف آلي لهذه الغاية، وقد حُكم على الشرطي الثالث بالسجن عامين بحسب المصدر نفسه.

وفي سبتمبر /أيلول 2012 تقدمت فتاة بشكوى ضد ثلاثة عناصر من الشرطة بدعوى اغتصابها بينما كانت في سيارة مع صديقها في منطقة عين زغوان بأحواز العاصمة.

ووفق ما ذكرته الفتاة تناوب اثنان منهما على اغتصابها في سيارة الشرطة فيما ابتز الثالث خطيب الفتاة مالياً.

