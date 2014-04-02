رئيس حكومة تونس في أميركا للقاء أوباما

شرع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، أول أمس الاثنين، في زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن جمعة "سيلتقي يوم الرابع من أبريل بالرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض".

كما ستكون له لقاءات هامة مع مسؤولين من الإدارة ومن الكونغرس الأميركيين، بالإضافة الى عدد من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات.

وتأتي زيارة جمعة إلى الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من جولة خليجية قادته إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين.

وفي تصريح لوزير الخارجية التونسي منجي حامدي لـ"العربية.نت" قال إن "هذه الزيارة مناسبة لتأكيد عراقة العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز مجالات التعاون وتنويعها في جميع الميادين، كما سيتم خلالها بحث سيل تدعيم التعاون والشراكة بين البلدين في هذه المرحلة الانتقالية بهدف مساعدة تونس على إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي".

كما تشهد هذه الزيارة أيضاً إطلاق الدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي التونسي- الأميركي الذي سيكون إطاراً ملائماً لمناقشة جميع أوجه التعاون وفق نظرة استراتيجية تسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى تطلعات البلدين.

وقال المحلل السياسي منذر ثابت لـ"العربية.نت" إن مهدي جمعة يزور أميركا في ظرف تعرف فيه البلاد صعوبات أمنية بسبب تنامي الإرهاب وتصاعد نشاط الجماعات الدينية المتشددة، إضافة إلى وضع اقتصادي يوصف بالكارثي، إن لم يتم رصد تمويلات هامة لموازنة السنة الجارية، وهي قضايا ستكون محور نقاش مع الجانب الأميركي.

ولم يستبعد ثابت أن تقدم الولايات المتحدة، وتحديداً الرئيس أوباما الدعم السياسي والاقتصادي لحكومة جمعة، خاصة الإمكانات اللوجيستية والاستخباراتية لمقاومة الإرهاب، وكذلك الدعم المالي في شكل قروض وهبات لإنعاش الخزينة التونسية، وإبعاد شبح الإفلاس الذي أصبحت تواجهه البلاد.