محتجون غاضبون يحرقون مقر اتحاد الشغل في جنوب تونس

قام محتجون غاضبون، اليوم الأربعاء، بإحراق مقر الاتحاد التونسي للشغل في مدينة بنقردان الواقعة على الحدود مع ليبيا، احتجاجاً على استمرار غلق معبر حدودي مع ليبيا وللمطالبة بالتنمية.

وقالت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" إن "المكتب المحلي للشغل في بن قردان تعرض لعملية اعتداء من خلال حرقه وإتلاف محتوياته في إطار التحرك الاحتجاجي الذي تشهده المنطقة للمطالبة بالتنمية والتشغيل".

ونقلت عن محتجين قولهم إن حرق المقر جاء بسبب عدم تبني الاتحاد لمطالبهم ومساندة الإضراب الذي بدأه سكان المنطقة منذ ثلاثة أيام.

وتعيش مدينة بنقردان منذ ثلاثة أيام على وقع الاحتجاجات بسبب غلق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا وللمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل.

ومعبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا هو معبر مهم للتبادل التجاري، ويوفر آلاف فرص العمل للمواطنين في بنقردان.

ونظم المحتجون مسيرات جابت شوارع المدينة وأغلقت الإدارات العمومية والمالية وبعض المدارس والمحال التجارية.

لكن محسن لشهيب عضو الاتحاد المحلي استنكر حرق المقر، مؤكداً أن الاتحاد يساند ويتبنى مطالب المنطقة في التنمية والتوظيف.