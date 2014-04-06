تونس: اعتقال متشددين خططوا لشن هجمات

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، إنها اعتقلت ثمانية متشددين إسلاميين ضمن خلية تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، كانوا يخططون لشن هجمات على منشآت حيوية في مدينة صفاقس العاصمة الاقتصادية لتونس.

والتصدي للجماعات المتشددة أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية لتونس التي تخشى أي هجمات جديدة قد تضرب صناعة السياحة التي تجتذب ملايين الزائرين سنويا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم إلقاء القبض على ثمانية متشددين ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة، أصيب اثنان منهم أثناء التحضير لصنع قنابل تفجرت في منزل بمحافظة صفاقس الواقعة على بعد 270 كلم جنوب تونس.

وكشفت الوزارة أن عناصر هذه المجموعة تنتمي إلى "التيار المحظور أنصار الشريعة التي كانت تُعد لمخطط إرهابي" يستهدف مؤسسات حيوية بمدينة صفاقس دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن المنشآت المستهدفة.

وتتصدى قوات الأمن التونسية منذ أشهر لمتشددين من تنظيم أنصار الشريعة المحظورة، وهي من الجماعات المتشددة التي ظهرت بعد سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.