سويسرا: إرجاع 40 مليون دولار من أملاك بن علي

أعلنت سويسرا أنها ستحول أربعين مليون دولار مجمدة في حسابات مصرفية مملوكة لعائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى الحكومة التونسية.

وفي حال تنفيذ القرار، يتبقى في الحسابات المجمدة لعائلة بن علي في سويسرا نحو ثلاثين مليون دولار، يجري التأكد من مصدرها، قبل إمكانية تحويلها بحسب المحقق العام السويسري في الأموال.

جدير بالذكر أن القانون السويسري يسمح لعائلة بن علي بالاعتراض على القرار في المحكمة العليا في سويسرا.

داخليا، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نضال الورفلي، الخميس، مباشرة بعد اجتماع المجلس الوزاري، إن "وزارة المالية اتخذت إجراءات استثنائية لتأمين الأجور لشهر أبريل الجاري".

ويعد ذلك أول تصريح رسمي يتعرض للمشاكل التي يمر بها الاقتصاد التونسي، والتي يرى الخبراء أنها تنذر بما يشبه السير نحو الإفلاس، وهو ما لم تخفه الجهات الحكومية.

وأضاف أن "الحكومة مطالبة بتوفير 600 مليون دينار حتى شهر يوليو المقبل، لتفادي أي عجز ممكن في الاعتمادات المخصصة للأجور ونفقات أخرى".