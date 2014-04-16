تونس تعلن جبل الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة

أعلنت تونس، الأربعاء، جبل الشعانبي (وسط غرب) "منطقة عمليات عسكرية مغلقة"، حيث يتحصن منذ نهاية 2012 مسلحون تقول السلطات إنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس محمد المنصف المرزوقي أصدر الجمعة الماضية "قراراً جمهورياً يتعلق بإعلان منطقة جبل الشعانبي وبعض المناطق المتاخمة لها على غرار جبال السمامة والسلوم والمغيلة منطقة عمليات عسكرية مغلقة".

وأضافت أن الدخول إلى هذه المنطقة "يخضع لترخيص مسبق من السلطات العسكرية وذلك ابتداءً من تاريخ هذا القرار الجمهوري وحتى نهاية العمليات" العسكرية.

ويغطي جبل الشعانبي حوالي 100 كيلومتر مربع، ويتبع إدارياً ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر. وتقول تونس إن مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يتحصنون منذ ديسمبر 2012 في الجبل.

وزرع المسلحون في الجبل ألغاماً تقليدية الصنع تسبب انفجارها في قتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن سنة 2013. وفي 29 يوليو 2013 قتل المسلحون في كمين 8 من عناصر الجيش بجبل الشعانبي.

وإثر هذه العملية شرع الجيش التونسي في قصف مواقع بالجبل بالمدفعية والطائرات الحربية، إلا أنه لم يتمكّن حتى الآن من القضاء تماماً على المسلحين.