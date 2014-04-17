خطف دبلوماسي تونسي في العاصمة الليبية طرابلس

أفادت مصادر لمراسل قناة "العربية" في تونس بقيام مجهولين بخطف مستشار السفير التونسي في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس.

وبحسب ما ورد في وكالة "فرانس برس"، فقد أكد مصدر تونسي في طرابلس خبر الخطف، في حين رفض السفير التونسي في ليبيا، رضا بوكادي، التعليق لدى سؤاله عن الأمر.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الليبية، سعيد الأسود، إنه لا يمكنه نفي أو تأكيد الخبر، في حين قالت الخارجية التونسية إنها "بصدد التثبت" من الخبر.

وكان تم خطف موظف في السفارة التونسية بطرابلس من قبل مجهولين في 21 مارس بطرابلس، ولم ترشح أي أنباء عن مصيره منذ ذلك الحين.